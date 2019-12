Supercoppa italiana | i pacifisti sardi chiedono alla Rai di non trasmettere la partita in

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Nella Giornata internazionale dei diritti umani itornano a puntare il dito contro l’Arabia Saudita. Nel mirino stavolta non c’è la fabbrica Rwm di Domusnovas e l’export di bombe bloccato a luglio ddecisione del governo italiano. L’obiettivo ora è ladiJuventus-Lazio che si disputerà il 22 dicembre al King Saud University Stadium di Riyad. Le associazioni “Sardegna pulita” e “Donne Ambiente Sardegna”Rai di seguire l’esempio di altri Paesi europei non trasmettendo lain diretta, visto che la monarchia continua nella sua offensiva in Yemen che ha ucciso già migliaia di civili. E poco importa che stavolta la Lega Calcio si sia assicurata che le donne possano avere libero accesso in tutti i settori dello stadio: “Nessun palcoscenico per l’Arabia Saudita. Giocare o anche solo...

