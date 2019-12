Sulle spiagge della California appaiono i “pesci pene” | cosa sono

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Una nota spiaggiasi è riempita dei cosiddetti “pesci pene”, ovvero degli invertebrati marini (chiamati scientificamente Urechis unicinctus) dalla forma particolare. Questi organismi vivono solitamente sui fondali marini, ma talvolta trasportati dal mare raggiungono i lidi sabbiosi. Nonostante questi particolari pesci vengano mangiati soprattutto dai gabbiani, anche alcune personeCorea del Sud, Giappone e Cina li adorano sia crudi che cotti. Vediamo nel dettaglio che, spuntano i “pesci pene” Le tempeste che hanno colpito la zona del Pacifico nelle ultime ore hanno trasportatone degli organismi particolari. I gabbiani li hanno notati già da un po’ e hanno dato il via alla caccia ai “pesci pene“. Questi vermiciattoli hanno letteralmente invaso i lidini, in ...

andrewsword2 : RT @tuttogreenLST: Difendere le spiagge da #erosione, #cemento e #clima: una mission (im)possible. Dati e storie sulle #spiagge e sul mondo… - ViviLaCampagna : RT @tuttogreenLST: Difendere le spiagge da #erosione, #cemento e #clima: una mission (im)possible. Dati e storie sulle #spiagge e sul mondo… - AlexanderLandSp : RT @DarioBallini: Vista la sconfitta degli unionisti (omotrabsfobici??) del DUP in Irlanda del Nord e la vittoria del SNP in Scozia io non l… -