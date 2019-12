Strade – piscine | Salerno non regge alla bomba d’acqua VIDEO

Leggi la notizia su anteprima24

Tempo di lettura: 1 minuto
Il temporale ha riversato sulla città una quantità di pioggia tale da trasformare le strade in fiumi. Il chilometro di provinciale che unisce Vietri sul Mare a Salerno, nel tardo pomeriggio, si è "trasformato in un fiume perché la strada non ha tombini" denuncia Giovanni Capuano, intrappolato nell'auto e impossibilitato a raggiungere il portone di casa. Più in centro il sottopasso di via Santissimi Martiri Salernitani appariva come poche volte visto prima. Nella zona di Piastra Nizza-via Irno il filmato di Valeria R. mostra l'impercorribilità ai pedoni. Traffico in tilt sia in centro che nella zona orientale.

