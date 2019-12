«Storia di un matrimonio» | il film Le storie vere dentro «Marriage Story»

Leggi la notizia su gqitalia

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Noah Baumbach ha detto una bugia sudi une c'è da capirlo. È una bugia che chi raccontadeve spesso dire, per rispetto alla propria arte e al materiale che di cui si nutre. «di unnon parla in nessun modo del mio» ha spiegato parlando con The Independent, e in quasi ogni altra intervista. È vero, quello di, questo il titolo originale del, (dal 6 dicembre su Netflix, nono lungometraggio diretto da Noah Baumbach) è ilfallito di Charlie (Adam Driver), regista di teatro di immenso ego e talento, e Nicole (Scarlett Johansson), attrice e moglie non sempre ascoltata, capita, incoraggiata dal marito. Ma è pure una bugia, perché chiaramente Baumbach parla anche del suofallito, quello con l'attrice Jennifer Jason Leigh. Lei (dice lui, al Wall Street Journal) aveva letto e apprezzato la ...

