Steam International, una finestra rinascimentale aperta sul futuro (Di venerdì 13 dicembre 2019) Il successo nel nuovo mondo tecnologico ha tra i suoi protagonisti fondatori e leader imprenditoriali che hanno studiato letteratura e storia (è il caso di YouTube), scienze politiche (Pinterest), design e arte (Airbnb). In Silicon Valley, culla del digitale, le imprese assumono artisti e persone di estrazione umanistica per aiutare a riconfigurare i movimenti dei robot in conformità con i modi di pensare, sentire e agire della natura umana. Accade così che giovani coreografi partecipino al dottorato di ingegneria meccanica dell’Università di Stanford e conducano ricerche sui movimenti dei robot funzionali al comportamento umano. L’alleanza tra Arti, Intelligenza Artificiale e Robotica preannuncia il futuro del lavoro. Ballerini reali potranno danzare insieme a colleghi virtuali. Prolifereranno le opere d’arte originate dall’interazione tra l’IA e lo sviluppatore che l’ha programmata. ...

