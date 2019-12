Statale di Milano | nuovo divieto | stop al fumo nei cortili degli edifici

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ilregolamento dell’Universitàdiprevede ilalanche neie spazi all’aperto. Verranno allestite zone riservate ai fumatori con panchine e cestini.alalla: i fattialnei campus delladi. L’Università ha stilato unregolamento “a tutela della salute e contro i gravi danni derivanti dall’esposizione aldi tabacco e ai vapori prodotti dalle sigarette elettroniche”. Le nuove norme saranno in vigore da martedì 17 dicembre. Dal Cortile d’onore alla Ghiaccia, in via Festa del Perdono come a Città Studi, negli spazi esterni si potrà fumare soltanto nelle aree riservate. La novità è parte del regolamento scritto dagli uffici amministrativi, indispensabile in quanto le norme precedentemente previste necessitavano modifiche e specifiche. Il problema del...

