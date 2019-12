Stasera tv | Petrolio | Anticipazioni seconda puntata dedicata alla Dna Revolution

Leggi la notizia su meteoweek

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Al viavenerdì 13 dicembre ladi, in onda su Raidue in prima serata. Lariguarderà la “Dna” Ladi “”, il programma condotto da Duilio Giammaria in onda domani,venerdì 13 dicembre alle 21.20 su Rai2 sarà“Dna” . “Crispr – … L'articolotvDnaproviene da www.meteoweek.com.

ottovanz : RT @TV2000it: A @TodayTv2000 si parla di #Norvegia stasera #12dicembre ore 22.50 su #Tv2000 (Ch28)@andreasarubbi Il Paese con l’indice di… - SandraPutzolu : RT @TV2000it: A @TodayTv2000 si parla di #Norvegia stasera #12dicembre ore 22.50 su #Tv2000 (Ch28)@andreasarubbi Il Paese con l’indice di… - vgrienti : RT @TV2000it: A @TodayTv2000 si parla di #Norvegia stasera #12dicembre ore 22.50 su #Tv2000 (Ch28)@andreasarubbi Il Paese con l’indice di… -