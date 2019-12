Stasera Tv | 20 anni che siamo italiani | Anticipazioni e ospiti dell’ultima puntata

Leggi la notizia su meteoweek

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Andrà in ondavenerdì 13 dicembre, alle 21.25 su Rai1, l'ultimo appuntamento di "20che" con Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio Sarà trasmessovenerdì 13 dicembre in prima serata l'ultimo appuntamento dello show musicale "20che" con Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio.

