Star Wars | EA Motive fornirà ai fan un' esperienza unica

(Di venerdì 13 dicembre 2019) EAè uno studio creato nel 2015 e guidato da Jade Raymond, da allora lo studio è stato al lavoro su un misterioso titolo dedicato a. lo scorso ottobre però Raymond ha lasciato lo studio e sostituita da Patrick Klaus (ex- managing director di Ubisoft Quebec).In una recente intervista, Klaus ha annunciato che lo studio sta lavorando per fornire un'in stile, tuttavia senza approfondire troppo la questione."Stiamo costruendo ora l'identità dello studio e stiamo facendo molto lavoro interno per identificare il nostro DNA, chi siamo e cosa facciamo. Stiamo comndo questo aspetto internamente e ci stiamo assicurando che il team lo comprendano, che siano consapevoli della direzione intrapresa. Credo che l'identità di un'azienda venga dimostrata dai giochi di successo." - ha dichiarato Klaus.Leggi altro...

