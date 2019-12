“Stai zitto!” J-Ax | parole grosse in diretta a All Together now Michelle Hunziker

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 dicembre 2019) J-Ax è uno che non le manda a dire. Intorno aurlate e verità scomode si è fatto conoscere e apprezzare in tutta Italia. Erano in primi anni ’90 e da allora le cose non sono troppo cambiate. J-Ax ha più tatuaggi sulle braccia (uno vistoso in testa), cappelli eccentrici che hanno preso il posto della fascia che l’ha accompagnato a inizio carriera, e qualche pelo bianco sul pizzetto ma rimane quello di sempre. Ieri sera lo ha dimostrato una volta di più durante la puntata di AllNow, lo show che conduce insieme a, reduce dal successo della passata stagione. Ledi J-Ax, che a qualcuno avranno fatto fischiare le orecchie, sono arrivate dopo aver dato il suo voto ad un cantante che si è esibito su un brano lirico, ha ammesso di non amare particolarmente la musica classica. Il rapper milanese, commentando l’esibizione, ha ammesso di aver assistito ad ...

be_my_anpanman_ : RT @_jaeseumin: Jimin a se stesso: fra stai zitto abbiamo capito che sei whipped per Taehyung non lo dire esplicitament- Jimin dopo due se… - Kiseol95 : RT @_jaeseumin: Jimin a se stesso: fra stai zitto abbiamo capito che sei whipped per Taehyung non lo dire esplicitament- Jimin dopo due se… - arianna20032000 : RT @ErmannoKilgore: Quindi se non ti riconosci più caro, vai a casa e ti fai rieleggere con la #Lega....sennò stai zitto che è meglio. http… -