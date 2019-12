Stadio Collana | le associazioni | “Dove sono i meriti sportivi della Giano? Ferrara e

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Stamattina si è tenuta la conferenza stampa indetta dallee dal M5S sullo. A nome delle 23rimaste senza sede dopo la chiusura dell’impianto ha parlato il campione di scherma e oggi coach Sandro Cuomo. Si è detto stupito del fatto che pur in presenza di elementi che sembrano rendere illegittimi i lavori intrapresi dallanessuno sia ancora intervenuto. “Mi chiedo come sia possibile che la Regione, che è il padrone di casa, non sia intervenuta di fronte ad opere non legittimate né legittimabili. Noi vogliamo che ilriapra, ma con criteri di trasparenza su assegnazione e affidamento degli spazi. Non si può procedere in un impianto pubblico per simpatie e antipatie. Abbiamo chiesto trasparenza su questo e sulle tariffe, cioè su cose che è nel diritto dei cittadini e dellesapere”. Cuomo ha ribadito, ...

