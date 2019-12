Sport Invernali oggi 13 dicembre | orari gare | calendario | programma e tv

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Sarà un venerdì 13ricco di eventi per quanto riguarda gli. Il piatto è interessante, anche se il weekend non è ancora ampiamente iniziato, con il biathlon da Hochfilzen, lo snowboard da Montafon, il salto con gli sci da Klingenthal, quindi il freestyle da Copper Mountain e in serata lo slittino da Whistler. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio ilcompleto della giornata.COMPLETOVENERDì 13ore 11.20 BIATHLON – Coppa del Mondo femminile, Sprint 7.5km Hochfilzen – diretta su Euro1 (210) ore 12.40 SNOWBOARD – Coppa del Mondo, Snowboardcross da Montafon – diretta su Euro1 (210) ore 14.10 BIATHLON – Coppa del Mondo maschile, Sprint 10km Hochfilzen – diretta su Euro1 (210) ore 15.40 SALTO CON GLI SCI – Coppa del Mondo HS140 da Klingenthal – ...

