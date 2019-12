Sport in tv oggi venerdì 13 dicembre | orari e palinsesto completo Come vedere gli

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Siamo ormai alle porte del weekend e gli eventiivi entrano nel vivo in questo ricchissimo13. Non mancheranno gli anticipi dei campionati di calcio, ma saranno gliinvernali a farla da padrone con biathlon, slittino, salto con gli sci, freestyle e snowboard in pista per la Coppa del Mondo. Da non dimenticare loda oltre Oceano con NBA e NFL, ed i campionati assoluti invernali di nuoto. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il programmadegli eventiivi di13. PROGRAMMA13ore 2.00 BASKET, NBA – Boston Celtcs-Philadelphia 76ers – diretta su Sky1 (201) e SkyNBA (206) ore 2.20 FOOTBALL, NFL – Baltimore Ravens – NY Jets – diretta su DAZN ore 9.45 NUOTO, Campionati assoluti invernali, sessione mattutina – diretta su Rai(57 dgt e 227 ...

Eurosport_IT : La notizia tanto attesa è arrivata: le atlete donne da oggi diventano ufficialmente sportive professioniste anche d… - OfficialASRoma : ?? Da oggi l’#ASRoma si unisce all’impegno di UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (@Refugees), e de… - leodiby : Prime pagine dei giornali di oggi Tuttosport Corriere dello Sport Gazzetta dello Sport -