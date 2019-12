Spazio pulito | arriva lo «spazzino spaziale» che rimuove i detriti

Leggi la notizia su gqitalia

(Di venerdì 13 dicembre 2019) L'Agenziaeuropea (Esa) ha commissionato la prima missione al mondo perre un rottame in orbita nello. Secondo il programma, il primo lavoro dello «dello» prenderà il via nel 2025 e l'Esa intende affidarlo a un consorzio guidato dalla start-up elvetica ClearSpace, col suo «carro attrezzi»ClearSpace-1, ovvero un satellite incaricato di spazzare via uno dei rottami spaziali che da una sessantina di anni vengono abbandonati nell'orbita terrestre in seguito alle missioni e ai lanci. L'immondizia si è accumulata a livelli preoccupanti nello. Da anni l’AgenziaEuropea (Esa) ha messo in campo una pianificazione di lungo termine per tentare di alleviare l'ingombro di oggetti inutilizzati avviando il programma «». A fronte di 1.900 satelliti in servizio, ce ne sono 3.000 fuori servizio che presentano il rischio di ...

AstroGiornale : Clean Space Academy, a scuola di spazio pulito | MEDIA INAF - stefania_mileto : @SULPLROMA @diarioromano @EnricoStefano @francis_rojo_ @AndreaCoiaM5S Con lo stesso sistema si potrebbe ridurre la… - LordKap : Clean Space Academy, a scuola di spazio pulito | MEDIA INAF -