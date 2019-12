Leggi la notizia su 2anews

(Di venerdì 13 dicembre 2019), daun Art B&B: un luogo che racchiude in sé tutti gli elementi capaci di aiutare l’uomo a ricongiungersi con la sua anima. “Globalizzazione, capitalizzazione, fast food, stress, inquinamento. Sono tutti elementi che hanno messo al centro della vita dell’uomo altre priorità rispetto al benessere. L’uomo ha solo … L'articolo. Daun Art B&B in cuidell’anima proviene da 2A News. Scritto da Redazione

cronachecampane : SOUL CITY. Da un’idea dell’artista Monica P nasce un Art B&B in cui prendersi cura dell… - Air_Wizard : Born in ???? Live in ???? First country I visited ???? Last country I visited ???? Next country I’m visiting ???? Country I m… -