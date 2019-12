Sostituire le valvole del cuore senza bisturi: quando e come (Di venerdì 13 dicembre 2019) Avete presente quando un condotto si restringe e il liquido contenuto non riesce a passare come dovrebbe? Nel cuore, capita qualcosa di simile a ciò che si verifica nella vita di ogni giorno. Ci sono infatti delle valvole che debbono aprirsi e chiudersi in modo corretto, pena la possibilità di interferire con la circolazione del sangue. Una di queste è la valvola aortica, che collega il ventricolo sinistro con l’arteria più grande da cui il sangue si diparte per tutto l’organismo. Se la valvola si restringe si parla di stenosi, condizione molto comune, soprattutto con il passare degli anni. Il quadro va riconosciuto, poi, in alcuni casi, cardiologo e cardiochirurgo possono pensare ad un intervento di sostituzione della valvola. Se un tempo si parlava solamente del bisturi per correggere questo difetto, che interessa Il 10 per cento delle persone over-65, in alcuni casi oggi si può anche ...

