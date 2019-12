“Sono riuscita a sconfiggere il cancro” La Schiavone vince la partita della vita

Leggi la notizia su meteoweek

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “Vi racconto cos’è successo negli ultimi 7 mesimia”. Inizia così il video postato su Instagram dalla campionessa di tennis Francesca, che ha scelto i social per svelare di avere vinto la battaglia più importantesua, quella contro un cancro. “Mi hanno diagnosticato un tumore maligno – rivela ai suoi … L'articolo “Sonoil cancro”. Lalaproviene da www.meteoweek.com.

btsopeseok : @giokluce Grazie bub, scusami se non sono riuscita più a starti vicino I will fix that molto presto?????????? - AnchisoLRS : @xgreywaren Brava donna, diffondi il verbo (anch’io sono riuscita a convincere una mia amica, le manca ora trk eheheh) - W4NGSYIBO : prima ho pensato alla mia non fidanzatina e sono riuscita a non piangere -