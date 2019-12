Song of Horror | disponibile su PC il terzo episodio

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Attraverso un comunicato stampa, gli sviluppatori Protocol Games annunciano l'arrivo deldiofgià da adesso tramite Steam.L'3, come i due episodi precedenti, è caratterizzato dal permadeath dei personaggi principali in un mondo in cui il nemico si adatta a come giocherete, mettendovi così in difficoltà. Lanciato su Steam oggi, il nuovoriprende la storia in cui è stato interrotto l'ultimo capitolo, seguendo le prove mentre i giocatori cercano di rintracciare lo scrittore scomparso Sebastian P. Husher. Ilcapitolo è ispirato al famoso gioco survival-Obscure, e ancora una volta porterà i giocatori ad affrontare un nemico che usa un'intelligenza artificiale avanzata per reagire alla mossa di ogni giocatore.Per quanto riguarda la versione PC, i giocatori che acquisteranno tutti e cinque i capitoli riceveranno anche gli ...

