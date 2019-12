Sondaggi politici | elezioni regionali in Emilia-Romagna | i dati controversi dichiarati da

Leggi la notizia su newnotizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Gli ultimielettorali sulleinfanno sorgere un interrogativo sulla reale stato della situazione: è in vantaggio Bonaccini o è in vantaggio la Borgonzoni? Oggi, su La Stampa, è stato pubblicato un resoconto a firma di Amedeo La Mattina sugli ultimielettorali per ledell’. Come fa notare … L'articoloin: ida Salvini NewNotizie.it.

you_trend : ?? #Supermedia YouTrend per @Agenzia_Italia di questa settimana: ?? Segno meno per tutti i partiti principali tranne… - beppe_grillo : In Italia, quali sono le principali agenzie di sondaggi politici e chi c’è dietro? Ho preso alcune informazioni imp… - beppe_grillo : QUALI SONO LE PRINCIPALI AGENZIE DI SONDAGGI POLITICI E CHI C'E' DIETRO? Per il filosofo e sociologo Pierre Bourdie… -