Solo un giorno per preparare l' incontro Ci ha parlato del suo viaggio in

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Cerata gialla e cappellino grigio di lana: Greta Thunberg si è presentata così in Piazza Castello a Torino per partecipare al presidio dei giovani di Fridays For Future. Tra di loro c’erano anche Mattia Laface, torinese di 18 anni all’ultimo anno di liceo, e Tommaso Felici, romano di 23 anni e studente di Economia ambientale all’Università di Torino.Entrambi emozionatissimi, raccontano ad HuffPost come è stato avere nella loro città colei che la celebre rivista Time ha scelto come persona dell’anno 2019. ”È stato davvero inaspettato - spiega Mattia -. Perché Greta ci ha dato pochissimo tempo per organizzare tutto. Infatti abbiamo saputo che sarebbe arrivata a Torinounfa”. Tommaso ci scherza su: “La prossima volta ci dia un po’ di preavviso, così proviamo a organizzare ...

LegaSalvini : ++ VOTANO SUL MES COL PD!!! PROFESSIONE: INCOLLATI ALLA POLTRONA! ++ Anni di battaglie rinnegate in un solo giorno… - HuffPostItalia : Trump batte il record di tweet: 115 in un solo giorno - riotta : Una triste occasione mi porta a Palermo, la mia città, nel giorno di Santa Lucia quando, in riconoscenza per la fin… -