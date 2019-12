“Soldi | selfie e cene con l’ex ministra | perché i 3 M5s sono passati con la Lega”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutinegati, restituzioni mal digerite,. Dario De Falco, braccio destro di Luigi Di Maio, consigliere comunale a Pomigliano D’Arco, ex capo della segreteria politica del leader del M5s, attualmente nello staff del sottosegretario alla presidenza del consiglio, Riccardo Fraccaro, attraverso un post su Facebook attacca pesantemente i tre senatoriieri dal M5s alla Lega, Francesco Urraro, Ugo Grassi e Stefano Lucidi. Un post che non mancherà di suscitare polemiche, considerato che De Falco ha vissuto dall’interno le ore convulse dell’addio dei tre parlamentari. Vi racconto chii traditori che ieri hanno abbandonato il M5s”, scrive De Falco, “per passare con quella Lega Nord a cui nello scorso governo abbiamo impedito, tra le altre porcate, di spaccare il Paese in due con il Nord sempre più ricco e il Sud ...

