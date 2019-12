Snowboard | Coppa del Mondo Cortina d’Ampezzo 2019 | l’Italia vuol sognare in PGS guidata

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Quattro podi in due gare, con una vittoria. Lo squadrone delloparallelo azzurro si presenta con questo biglietto da visita nella seconda tappa delladel: il massimo circuito internazionale si sposta nel Bel Paese, domani in scena in serata il PGS did’Ampezzo. Uno spettacolo unico, in uno scenario magnifico, nella Perla delle Dolomiti. L’attesa, nella specialità olimpica, è tutta per il capitano della selezione tricolore: Roland Fischnaller. Il 39enne altoatesino è leader della classifica generale, a Bannoye ha dimostrato uno stato di forma strepitoso, andandosi a prendere il successo domenica nella finale tutta italiana con Mirko Felicetti. Fischnaller riuscì ad imporsi sulla pista veneta nel 2018 in un tripudio azzurro. La compagineda Cesare Pisoni partirà davvero agguerrita: proveranno a giocarsi le posizioni di rilievo anche Aaron ...

Coninews : CHE PARTENZA! ?? All'esordio in Coppa del Mondo a Montafon doppio podio azzurro ???? nello #snowboardcross con il sec… - DanieleRaponi : #Moioli ???? 2ª #Brutto ???? 8ª #Belingheri ???? 9ª #Samkova ???? vince lo #snowboardcross #Montafon Coppa del Mondo… - VocedelleValli : Nella prova di Coppa del Mondo di snowboardcross a Montafon (Austria) è seconda Michela Moioli, la roncolese Sofia… -