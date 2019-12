Skeleton femminile, Coppa del Mondo Lake Placid 2019: Elena Nikita mostruosa, Loelling battuta (Di venerdì 13 dicembre 2019) Gara-2 in quel di Lake Placid: sul catino statunitense è andata in scena la seconda prova per la Coppa del Mondo di Skeleton al femminile, quella che si sarebbe dovuta svolgere a Park City ma che è stata spostata nello stato di New York a causa di alcuni problemi tecnici. Non cambia la pista, rispetto a settimana scorsa, ma cambia lo scenario. Elena Nikitina, russa detentrice della sfera di cristallo, è riuscita a conquistare uno strepitoso successo dominando in lungo e in largo e chiudendo con il tempo di 1:49.93. Di gran lunga il miglior parziale in entrambe le run per la campionessa d’Europa del 2018, che è riuscita a battere la rivale Jacqueline Loelling. Niente tripletta a Lake Placid per la giovanissima tedesca: addirittura 1”12 di ritardo e seconda piazza. A completare il podio l’austriaca Janine Flock, a 1’18”. Nella top-5 anche la canadese Mirela ...

