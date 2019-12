Silvia Toffanin rivela | “mio suocero Berlusconi ha fatto una cosa incredibile…”

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ospite di Fiorello a “Viva Rai Play“,si è lasciata andare a qualche piccolo pettegolezzo sul suo privato. Una simpatica intervista che ha raccontato qualin più sulla bella conduttrice di “Verissimo”. Alla domanda di Fiorello: “si è mai vestito da Babbo Natale per i tuoi figli?”ha risposto: “No, ma si è vestito da Superman, giuro!” scatenando l’ilarità dello stesso conduttore e del pubblico in studio.è molto riservata, difficilmente si racconta, ma da questa intervista abbiamo carpito alcune simpatiche informazioni. Sembra proprio chesia cresciuta con i nonni, che abbia trascorso con loro molto tempo e che sia molto legata ai valori tradizionali della famiglia. Recentemente si è anche parlato di un matrimonio segreto con PierSilvio…

LaMammaN1 : Clamoroso retroscena:Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin sposi in gr... - zazoomnews : Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi si sono sposati in gran segreto? - #Silvia #Toffanin #Silvio #Berlusconi - IncontriClub : Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi sposi in gran segreto? L'indiscrezione -