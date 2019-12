Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoUn augurio all’insegna dellae contro l’uso di fuochi d’artificio, ma anche l’occasione per tracciare unoperazioni più importanti svolte nel corso dell’anno appena trascorso. Il tradizionale appuntamento, presso la caserma di via Duomo della Guardia di Finanza di, è stato occasione per il comandante provinciale Danilo Petrucello di tracciare undeimessi a segno eoperazioni più brillanti. È lo stesso comandantea ricordare, per esempio, l’operazione che ha consentito di smascherare comportamenti illeciti da parte della commissione tributaria regionale e l’ultimo sequestro di beni ad un imprenditore nel Cilento per bancarotta fraudolenta. Spazio anche alla presentazione del calendario della Guardia di Finanza. L'articolonel...

g_brescia : #VigiliDelFuoco, in manovra finalmente i fondi per l'equiparazione alle altre Forze dell'Ordine! Risultato possib… - anteprima24 : ** Sicurezza e risultati conseguiti nel #Bilancio delle fiamme gialle di ##Salerno ** - PuntoSicuro : I risultati del monitoraggio sull’applicazione del D.Lgs. 81/2008 #TestoUnico #Decreto81 #Aifos #SicurezzaLavoro -