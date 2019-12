Sicilia | Sammartino Iv | ' disastro finanziario | Musumeci abbandoni arroganza'

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Palermo, 13 dic. (Adnkronos) - "Il giudizio della Corte dei Conti sui conti della Regione certifica ildeve abbandonare l'e l'atteggiamento del 'saper fare tutto da solo' e presentarsi subito in Aula dicendoci da dove vuole iniziare a razionalizzare la spesa. Oggi più ch

SalvoMonciino : La continuità territoriale per la Sicilia è realtà. Dopo anni di lotte, insieme al deputato Luca Sammartino all’Ass… - SalvoMonciino : La continuità territoriale per la Sicilia è realtà. Dopo anni di lotte, insieme al deputato Luca Sammartino all’Ass… - lauzi_marco : @AnnaLeonardi1 @matteorenzi Squadristi no, ma corrotti si. Ecco perché era mister prefenze -