Sì della Commissione Giustizia all' impeachment di Trump Casa Bianca | Una farsa

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) LaCamera dei deputati Usa ha approvato la risoluzione contenente i due articoli didel presidente Donald. In due votazioni successive, sono stati approvati il primo articolo, quello di abuso di potere, e poi il secondo, ostruzione al Congresso, con 23 sì democratici e 17 no repubblicani. Ora gli articoli passeranno all’aula dove, si prevede, la votazione avverrà la prossima settimana.“Questa disperata messinscena dell’indagine perallaCamera ha raggiunto la sua vergognosa fine. Il presidente attende di avere al Senato l’equo trattamento e il dovuto processo, che continua a essergli disgraziatamente negato alla Camera”, ha dichiarato la portavoce per la stampa, Stephanie Grisham.L’organoCamera ha stabilito cheha commesso ...

borghi_claudio : Come previsto stanno cominciando ad emergere lievissime incongruenze nel testo della manovra uscito in modo allucin… - CarloCalenda : Una donna Presidente della Commissione Europea, settimana prima. E anche molto brava a mio modesto avviso. - repubblica : ?? Usa, impeachment Trump: sì della Commissione della Camera -