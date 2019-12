Sì al Green New Deal ma è caos sui finanziamenti verdi

Leggi la notizia su it.insideover

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il tanto sbandierato accordo sulNeweuropeo rischia di entrare in un cortocircuito senza fine, con protagoniste le profonde divergenze nella percezione delle priorità strategiche dei vari Paesi e di cosa effettivamente siano i cosiddetti “investimenti”, senza contare i soliti interessi nazionali conflittuali che rendono l’Unione europea così inefficace e ininfluente. E chi non rinuncia ai proprio interessi nazionali è, tanto per cambiare, la Francia di Emmanuel Macron. Ieri la Commissione europea, come riporta Forbes, ha adottato un’ambiziosa strategia – sulla carta – per combattere i cambiamenti climatici nei prossimi 30 anni. La neo-presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen ha spiegato che l’accordo sulNeweuropeo ha come obiettivo “quello di riconciliare l’economia con il nostro ...

