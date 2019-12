Sesso ascellare o armpit sex | cos' è e come cambia la sessualità

Leggi la notizia su gqitalia

(Di venerdì 13 dicembre 2019)sex: la sessualità senza penetrazione può essere la nuova frontiera dell’erotismo? «Non credo si possa parlare né di nuove pratiche, né di nuove frontiere dell’eros - spiega Valentina Cosmi psicologa, psicoterapeuta della SISP, sessuologa clinica ed esperta in Educazione Sessuale - La sessualità senza penetrazione è una pratica che esiste da sempre. Pensiamo alla masturbazione con i piedi, che può essere pienamente assimilabile al. Mi sembra piuttosto che si faccia sempre del grande rumore, creando dei fenomeni che non esistono e cercando di impressionare con titoli che poi non rispecchiano la realtà. Ripeto nessuna novità in questa pratica». Perché ilè trend C’è da dire che, comunque, il tema pare interessare molto: in un attimo ...

