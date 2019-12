Seggiolini auto | ecco perché dovresti togliere il giubbotto al bambino

Leggi la notizia su urbanpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) In queste ultime settimane si è fatto un gran parlare deianti abbandono in, che dal 7 novembre 2019 sono diventati obbligatori. Tenendo conto però delle difficoltà dei genitori, nel reperirli e del minimo preavviso, è arrivato il rinvio sulle sanzioni con l’emendamento al Dl Fisco. Per chi non si adegua dunque le multe scatteranno a partire dal prossimo 6 marzo.ilalA proposito deiha suscitato parecchio clamore un video di nuovi crash test, in cui si dimostra che i bimbi correttamente legati al seggiolino potrebbero non essere al sicuro se indossano giubbotti. A realizzare il filmato è stato il programma Today della NBC. Secondo gli esperti i bambini che vengono allacciati al seggiolino con addosso cappotti e cappottini non sarebbero così protetti per eventuali incidenti ...

larenait : Novità della @VodafoneIT per aumentare la sicurezza dei seggiolini auto anti-abbandono - paolo77jpm : RT @Digital_Day: Costa 99 euro. - Digital_Day : Costa 99 euro. -