Seccia-Castagnetta-Candigliotta: nel Municipio XIII nasce lo Sportello Antiusura (Di venerdì 13 dicembre 2019) Roma – Il XIII Municipio apre il primo Sportello dedicato alle vittime di usura o di sovraindebitamento. L’iniziativa è stata attivata grazie ai fondi regionali ricevuti a seguito della partecipazione dell’amministrazione municipale ad un Avviso Pubblico con un progetto che ha ottenuto il massimo del finanziamento. L’obiettivo è offrire un primo punto di accoglienza e contatto con le istituzioni a cittadini che si trovano in condizioni di difficoltà economiche a causa di troppi debiti e dipendenza da usurai. Lo Sportello – che offre assistenza legale e psicologica assolutamente gratuita – si occuperà anche delle attività informative per prevenire il fenomeno del sovraindebitamento delle famiglie coinvolgendo anche tutte le strutture educative del territorio. “Apriremo altri sportelli in diversi Municipi della Capitale per garantire sul territorio una rete coordinata ...

