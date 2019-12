Sci alpino | orari e calendario gare 14-15 dicembre | guida tv e programma St Moritz e Val

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) La Coppa del Mondo 2019-2020 di scitorna in Europa dopo la trasferta in Nord America, il weekend del 14-15si preannuncia particolarmente ricco e avvincente nonostante le condizioni meteo sull’arconon siano delle migliori e si tema per il regolare svolgimento delle: le donne saranno impegnate a St.(Svizzera) con un SuperG e con il primo slalom parallelo della stagione mentre gli uomini correranno in Val d’Isere (Francia) con la consueta accoppieta slalom-gigante. Di seguito ilcompleto, ildettagliato, tutte le date e glidelledella Coppa del Mondo di scinel weekend del 14-15. Tutte lesaranno trasmesse in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.COPPA DEL MONDO SCI(14-15 ...

