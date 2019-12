Sci alpino | Coppa del Mondo St Moritz 2019 | Delago e Goggia vogliono essere protagoniste

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Dopo la parentesi nel Nord America, ladelfemminile di sciricomincia dall’Europa e dalla Svizzera con una due giorni a St.. In programma ci sono un super-G ed il primo slalom parallelo della stagione. In supergigante si riparte dalla vittoria di Viktoria Rebensburg in quel di Lake Louise. Prestazione fantastica quella della tedesca che cercherà il bis anche domani. Non mancano di certo le rivali ed in particolare da una Mikaela Shiffrin che vuole riscattare la brutta prova sulle nevi canadesi, dove ha raccolto solamente un decimo posto. Fari puntati anche sulla padrona di casa Corinne Suter, sul podio a Lake Louise, e soprattutto sul plotone austriaco con davvero tantissime atlete (Schmidhofer, Venier, Puchner, Trippler e Siebenhofer), che possono ambire ad uno dei tre gradini del podio. C’è ovviamente attesa anche per l’Italia, soprattutto ...

