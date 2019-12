Scherma | Coppa del Mondo Saint Maur 2019 | nove fiorettiste azzurre presenti in tabellone

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Sarannolenelprincipale della tappa dideldi fioretto femminile a. Già certe di essere nel main draw come teste di serie erano Elisa Di Francisca, Arianna Errigo, Alice Volpi e Francesca Palumbo. A loro si sono poi aggiunte le altreBeatrice Monaco, Martina Sinigalia, Elisa Vardaro, Martina Batini e Valentina De Costanzo. Solo Monaco, però, si era qualificata dopo la fase a gironi, chiusa da imbattuta con sei vittorie in altrettanti incontri. Le altre qualificate sono passate tramite gli assalti ad eliminazione diretta. Peccato per il derby tricolore che ha visto la vittoria di Valentina De Costanzo all’ultima stoccata per 15-14 contro Erica Cipressa. Eliminate anche Camilla Mancini (15-13 contro l’ungherese Flora Pasztor) ed Elisabetta Bianchin (15-7 con la francese Eva Lacheray). Le sfide del ...

