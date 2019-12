Scherma | Coppa del Mondo 2019-2020 | a Tokyo dieci i fiorettisti azzurri qualificati al

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Si è da poco conclusa la prima giornata di gare alla Makuhari Messe diper la seconda prova dideldi fioretto maschile, valida come test event in vista dei Giochi Olimpici. Sarannogliche prenderanno parte al main draw. Alle teste di serie Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Andrea Cassarà e Giorgio Avola si sono aggiunti Tommaso Marini, Davide Filippi e Guillaume Bianchi che hanno ben figurato nei rispettivi gironi ottenendo il pass per il turno principale. Alessandro Gridelli, Damiano Rosatelli e Lorenzo Nista hanno dovuto affrontare due turni di qualificazione ulteriori per conquistare l’accesso al main draw. Gridelli ha avuto la meglio di un soffio nel primo turno sul tedesco Klein (15-14) e nel secondo ha superato 14-11 lo statunitense Gassner. Nessun problema per Rosatelli che ha superato agevolmente l’atleta di Taipei Chen (15-4) e ...

