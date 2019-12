Sardine | non solo ‘Bella ciao’ | il loro antifascismo sta nel dire almeno tre no

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Come tutti i movimenti di massa nuovi e originali, lesuscitano oggi reazioni e atteggiamenti contrastanti. Una prima, la più ampiamente diffusa, è quella di interesse, curiosità e adesione che si coglie oggi in ampi settori del popolo italiano, esprimendo, oltre alla capacità di cogliere gli aspetti positivi del messaggio, una comprensibile insoddisfazione nei confronti della classe politica tradizionale. Ci sono poi i tentativi di salire sul treno in corsa: un atteggiamento che potremmo definire di sciacallaggio politico e che riguarda oggi ampi settori, compresi moderati vari, da Mario Monti a Francesca Pascale, e addirittura i trucibondi camerati di Casapound. Ci sono infine i critici superciliosi, in genere provenienti da aree della sinistra o dal grillismo. Sia gli sciacalli che gli ipercritici ispirano sentimenti di profonda pietà umana. I secondi, in particolare, ...

