Sardine alla prova del mare aperto Obiettivo 100 mila

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Riusciranno le, da seiche erano un mese fa a Bologna, a diventare centoin piazza San Giovanni a Roma? La risposta arriverà domani, quando la piazza storica della sinistra - nel 2006 espugnata da Berlusconi e a ottobre teatro della reunion del centrodestra a trazione Salvini-Meloni - ospiterà la prima manifestazione nazionale del movimento anti sovranista nato un mese fa a Bologna e via via dilagato in tante piazze italiane. A un mese esatto ddiscesa in campo e dopo aver toccato un centinaio di città, leaffrontano quella che è già stata ribattezzata “ladel nove”, preceduta dal clamore suscitato dall’apertura, in seguito ritrattata, da parte dell’organizzatore romano, Stephen Ogongo, a Casapound. CasaPound ci ripensa. I fascisti del terzo millennio, che pure per qualche giorno avevano ...

