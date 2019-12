Sardine a Venezia e Bergamo | il maltempo minaccia le manifestazioni

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 14 dicembre 2019) Ritorna il popolo delle, che nella serata del 13 dicembre era atteso nella città diper manifestare contro il populismo e contro Matteo Salvini. Centinaia di persone si sono riunite nelle piazze delle rispettive città nonostante il freddo ed ilche nel caso del raduno diha costretto molti partecipanti a rimanere a casa. Al momento però, l’attenzione va tutta per il raduno di sabato 14 atteso in piazza San Giovanni a Roma.Nella città lagunare lesi sono ritrovate davanti alla stazione di Santa Lucia, ma purtroppo la pioggia battente delle ultime ore ed il rischio di una nuova acqua alta ha fatto desistere in molti a partecipare all’evento, che ha comunque visto la presenza di centinaia di persone. Sotto le note dell’ormai consuetudinaria “Bella ciao” sono stati ricordati i ...

marcofurfaro : Fa un freddo cane, non smette di piovere e tira un vento gelido a Venezia. Ma la piazza si riempie lo stesso e tant… - TgrVeneto : Nonostante il vento e la pioggia almeno duemila persone hanno preso parte a #Venezia al #flashmob organizzato dal m… - nuova_venezia : Venezia, la pioggia non ferma le Sardine. In migliaia a Santa Lucia -