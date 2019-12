Santa Maria Ingrisone | il forte vento abbatte un palo della luce lungo la provinciale

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSan Nicola Manfredi (Bn) – Pioggia e forti raffiche distanno spazzando via la città di Benee la sua provincia. Fino a questo momento di grossi danni non si sono registrati, almeno rispetto agli altri centriregione. Un disagio, però, va segnalatola, frazione di San Nicola Manfredi. Proprio ilha sradicato unche si è abbattuto sulla strada. Per fortuna non passava nessuno in quel momento e danni a persone non ce ne sono stati. Di sicuro, però, c’è che ilcontinua a essere sostenuto e serve grossa attenzione. L'articolo, ilunlaproviene da Anteprima24.it.

ItalianAirForce : #Roma, una formazione ridotta delle @FrecceTricolori sorvola la Basilica di Santa Maria Maggiore al termine delle c… - ItalianAirForce : L'#AeronauticaMilitare venera la Virgo Lauretana, patrona degli aeronauti, la cui ricorrenza si celebra oggi… - _MiBACT : Completato il restauro della Porta Sud del Battistero di #Firenze: grazie all'intervento dell'Opificio delle Pietre… -