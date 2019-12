Santa Lucia a Bergamo | origini e tradizioni della festa | dai regali a bimbi alle

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ae provincia il giorno dedicato a, il 13 dicembre, è diverso dagli altri. Come succede in occasione del Natale, anche nel giorno dii bambini esprimono il desiderio di ricevere iattraverso le famose letterine. Oltre a questo, non si contano le tantissime iniziative che vengono organizzate: processioni per le vie delle città, spettacoli, mercatini e tante attività principalmente dedicate ai più piccoli.

Agenzia_Ansa : #Maltempo allerta della protezione civile da Nord a Sud. Attesa la tempesta di Santa Lucia, neve a #Milano, venti d… - mannocchia : Per chi vive all'incrocio dei venti ed è bruciato vivo. [santa lucia] - SkyTG24 : Il nord Italia si sveglia imbiancato dalla neve. La perturbazione polare chiamata 'tempesta di santa Lucia” ha port… -