Santa Croce del Sannio | domenica l’accensione dell’albero ecologico

Sulla via della transumanza a Castelpagano e Santa Croce del Sannio : Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Presidente della Provincia di Benevento e Sindaco di Santa Croce del Sannio, Antonio Di Maria, ha partecipato in Castelpagano alla inaugurazione della manifestazione denominata: “Le tradizioni natalizie nel territorio della transumanza”, promossa dai Comuni di Castelpagano e Santa Croce del Sannio, con la partecipazione della Provincia e della Camera di Commercio. La manifestazione, che ...

Firenze - il priore vieta di suonare il Requiem di Mozart a Santa Croce : “Era massone”. Muti : “E’ una pagina universale della cultura” : Wolfgang Amadeus Mozart era un massone quindi la sua musica non può essere suonata nella basilica di Santa Croce a Firenze. Nemmeno se in programma ci sono il suo Requiem e l’Ave Verum Corpus, scritti nel 1791 per la solennità del Corpus Domini. La decisione, che a Firenze sta facendo molto discutere, è stata presa nei giorni scorsi dal priore di Santa Croce, padre Paolo Bocci, che ha negato gli spazi della basilica per il concerto del 5 ...

Gal Terra Barocca : un milione di euro per Ragusa Modica Scicli Ispica e Santa Croce : Turismo, per i Comuni del Gal Terra Barocca un milione di euro da destinare a servizi per l’accoglienza turistica

Grave degrado ambientale tra Ragusa e Santa Croce Camerina : Tra Ragusa e Santa Croce Camerina Grave degrado ambientale. Il consigliere di Ragusa prossima Gianni Iurato chiede interventi sistematici