Sanremo, tribunale ordina a Comune di dare residenza a richiedente asilo (Di venerdì 13 dicembre 2019) Fabrizio Tenerelli Una differente interpretazione del Decreto Salvini ha portato il Comune di Sanremo a negare la residenza a un ucraino richiedente asilo politico e il tribunale di Imperia a concederla con provvedimento di urgenza Alla fine, la legge è soltanto questione di interpretazione. Tutto è possibile, ma è anche vero l’esatto contrario: dipende soltanto dai punti di vista. In provincia di Imperia, infatti, per la prima volta il giudice ha ordinato, con provvedimento d’urgenza, al Comune di Sanremo di conferire la residenza a un richiedente asilo, al quale l’aveva inizialmente negata. Il nodo della questione verte sulla differente interpretazione del Decreto Salvini. Da una parte c’è quella più restrittiva, secondo cui non si può accordare la residenza a un richiedente asilo. A chi, insomma, abbia ancora un procedimento pendente; dall’altra, tuttavia, c’è una ...

Leggi la notizia su ilgiornale

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sanremo tribunale