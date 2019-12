Sanremo 2020 | Amadeus riceve un appello da Aida Yespica | “Vorrei esserci”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Anticipazioni Festival didiconfessa: “Voglio partecipare” Da qualche settimana a questa parte si fa un gran parlare su chi saranno le prossime vallette di. E giusto ieri TvBlog.it ha rivelato che in lizza per ricoprire questo ruolo pare ci sia anche la fidanzata ufficiale di Ronaldo, Georgina Rodriguez. Finita qua? Nemmeno per idea perchè oggi anche una showgirl ha lanciato unaffinchè possa salire sul palco del Teatro Ariston. Chi?. Difatti quest’ultima, in un’intervista rilasciata a Vero in cui ha parlato della sua vita, del suo bambino e del suo ritrovato amore con il famoso Geppy, ha anche colto l’occasione per autocandidarsi come valletta del Festival di: “Mi piacerebbe essere sul palco del Festival…” E in effetti anon manca ...

wiwibloggs : Italian media report that the preliminary list of #Sanremo 2020 artists includes #Eurovision 2017 singer Francesco… - trash_italiano : Sanremo 2020: Lewis Capaldi primo ospite internazionale - TifosiBN : #Sanremo vuole #Georgina: il #festival tratta con la #compagna di #CR7 ???????????? -