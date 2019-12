Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSan(Av) – Ilche si visualizza nella materia e cheespressione artistica. E’ l’idea insita nell’installazione “Liquida lumina”, che verrà inaugurata sabato 14 dicembre, alle ore 19,30, a San, nel suggestivo ingresso della casa comunale. L’inaugurazione dell’esposizione a cura di Gianni Papa, già direttore del festival internazionale di media art Flussi, e Rino Petroziello è alle ore 19,30. Il laboratorio, pdella rassegnala, ha lo scopo di far osservare in presa diretta il passaggio delle onde sonore sulla superficie dell’acqua. Una sperimentazione che dimostra come la materia prende forma grazie al. Altro appuntamento con la cultura è quello “Peri physeos” (“Sulla natura delle cose”) in programma domenica, alle ore 19, presso l’aula consiliare. Si tratta di una ...

anteprima24 : ** San Martino Valle Caudina, il #Suono diventa #Arte nel weekend di 'Illumina la notte' ** - LarioLakeComo : Nesso è sulla sponda orientale comasca del lago. Celebre il suo orrido, con la cascata che divide in due il paese.… - 2Mancuso : @HyperPixie_ Lo dici a me che ho fatto soprattutto cazzate nella mia vita: da noi si dice vai a San Martino. -