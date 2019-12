SAMURAI SHODOWN arriva su Nintendo Switch nel 2020

Leggi la notizia su gamerbrain

(Di venerdì 13 dicembre 2019) SNK CORPORATION (Corporate HQ: Suita-city, Osaka, Japan, Company Presidente & CEO: Koichi Toyama) è orgogliosa di annunciare che, uscito per Xbox One e Playstation®4 farà il suo debutto sunel Q1! La battaglia è in arrivo anche su! Dalla sua creazione nel 1993, la serieha ridefinito il suo genere e sarà disponibile anche sucon tante nuove aggiunte! Guerrieri senza pari ritornano nel Giappone del 1700!3 personaggi completamente nuovi alla serie si uniranno ai 13 già presenti. Quest’ultimo capitolo si svolge un anno prima degli eventi del gioco originale, dove le tensioni sono ancora calde nella terra del Sol Levante! Ti aspettano suspense ed intrighi!Ritornano i concept classici dicome Rage Gauge, ...

infoitscienza : Samurai Shodown! 2 sarà incluso in Samurai Shodown per Switch - 4GameHz1 : In arrivo oggi 12 dicembre il port di Samurai Shodown! 2 e la versione per Switch di Samurai Shodown! - CGCOfficial_ : Il porting di Samurai Shodown di Switch includerà Samurai Shodown! 2. Annunciato durante un evento Twitch, facendoc… -