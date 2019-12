Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Oggi suc’è un’offerta imperdibile per chi sia in cerca di unaTV:, un televisore con diagonale di 43, risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel) e supporto allo standard HDR 10+ il più avanzato per quanto riguarda la gestione dinamica dell’intervallo tra aree più chiare e aree più scure, in modo da offrire una gamma cromatica particolarmente ampia e tanti dettagli anche nelle scene più buie. L’offerta prevede unodel 40% che fa risparmiare ben 240 euro, portando il prezzo a 359 euro dai 599 euro originari. Da un punto di vista estetico, lasi presenta assai sottile e con cornici molto contenute. La colorazione silver e l’importante stand non la rendono però forse adatta proprio a tutti i gusti e, soprattutto, a tutti gli ambienti, quindi valutate bene prima di ...

TutteLeNotizie : Samsung RU7450, smart TV 4K da 43 pollici con sconto del 40% su Amazon - stefanodonadio : Recensione: Samsung Smart TV RU7450 4K Ultra HD 55?, l’ideale per l’utente Mac dandy - spidermac : Recensione: Samsung Smart TV RU7450 4K Ultra HD 55?, l’ideale per l’utente Mac dandy -