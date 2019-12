Sampdoria | il presidente Ferrrero squalificato per 4 mesi | i motivi DETTAGLI

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Momento sempre più delicato per ildellaMassimo Ferrero, già contestatissimo dai propri tifosi e vicino negli scorsialla cessione della società. Il numero uno blucerchiato è statoper 4dalla FIGC in merito ad alcune operazioni legate alla ristrutturazione del ‘Mugnaini’ di Bogliasco. Di seguito, uno spaccato del comunicato apparso sul sito ufficiale della federazione. La motivazione della squalifica è “per aver, in concorso con Ferrero Vanessa e con soggetti non appartenenti all’Ordinamento federale, corrisposto alla società VICI srl, riconducibile al “Gruppo Ferrero” e di cui era Amministratore Unico la Sig.ra Vanessa Ferrero, la somma complessiva di euro 1.159.000,00, a fronte di fatture per operazioni inesistenti, emesse per la presunta pianificazione e realizzazione del centro sportivo “Gloriano Mugnaini” sito in ...

