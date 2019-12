Sampdoria | Ferrero inibito per 4 mesi dalla Figc I giudici federali | “Oltre 1 milione

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il presidente dellaMassimoè statoper quattro. La sanzione arriva per irregolarità nei pagamenti legati ai lavori di ristrutturazione del centro sportivo “Gloriano Mugnaini” di Bogliasco. Anche a Vanessa, figlia del proprietario del club e consigliere di amministrazione del club all’epoca dei fatti, sono stati comminati quattrodi inibizione. La, coinvolta nella vicenda per responsabilità oggettiva, ha ricevuto una sanzione pecuniaria di 15mila euro.– secondo quanto riportato nella sentenza della giustizia sportiva federale – ha distratto somme “dall’utilizzo nell’interesse della U.C.”, per trasferirle a una società riconducibile al Gruppoin cambio di lavori mai eseguiti. Nella sentenza dellasi legge infatti che il motivo della ...

