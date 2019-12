Samanta Togni foto, busto in avanti svela generosa scollatura, il decolleté non ha segreti: «Irresistibile» (Di venerdì 13 dicembre 2019) Tra le maestre più amate, e longeve, di Ballando con le Stelle, Samanta Togni delizia i social a suon di foto seducenti e ‘tentatrici’. La ballerina – apprezzatissima oltre che per il talento e la professionalità sfoderate in pista, anche per le procaci curve – è una delle donne più osannate del programma. Ma non solo, la Togni è infatti una vera star anche su Instagram. Quasi 178 mila i followers che non perdono uno scatto della trentottenne ternana. Solare, tosta, determinata, Samanta – figlia d’arte (i genitori sono entrambi ballerini) – fa parte del cast della seguitissima trasmissione sin dalla prima edizione, seppur con qualche assenza nel corso degli anni. Samanta Togni, la foto social fa sognare: scollatura e mini gonna mozzafiato Fresca di pubblicazioni di matrimonio, la Togni convolerà a nozze il prossimo 15 febbraio 2020 con il compagno Mario Russo, ...

