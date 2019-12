Salvini nel carcere di Poggioreale | Ricorreremo contro la nomina del garante dei detenuti

Leggi la notizia su ildenaro

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “Quel genio di de Magistris ha fatto unacui la Lega ha fatto e farà ricorso in ogni sede possibile e immaginabile”. Così il leader della Lega, Matteo, in conferenza stampa, dopo la visita aldi, a Napoli, dopo ladi Pietro Ioia adeidella città partenopea. “Se uno è stato inper spaccio di droga, non penso possa garantire nessuno. Mi sembra l’ennesima scelta politica di de Magistris, per cui in molti gridano alla vergogna”, ha aggiunto. “Chi sbaglia paga però a tutti va data una seconda chance, certo. Mi sembra che il signore scelto da de Magistris – ha sottolineato – abbia tutt’altra caratura. Al bando, a quanto mi hanno detto, c’erano professori di scuola, ex direttori die uno mi sceglie il paladino dell’abuso dal parcheggio alla droga. ...

fattoquotidiano : De Luca: “Salvini è uno che fa colazione coi wurstel nel latte e produce 200 tweet al giorno. Ma quando lavori?” - M5S_Baroni : #DiMaio: “Salvini e Meloni ci hanno regalato il MES con il governo Berlusconi 2010-11, Meloni era nel governo Monti… - matteosalvinimi : #Salvini: Ovunque nel mondo manifestazioni di piazza contro il governo. Solo in Italia ci sono manifestanti in piaz… -